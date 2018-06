Madagascar: FMF - La nouvelle commission électorale validée par les ligues

De nouvelles têtes sont nommées à la commission électorale de la Fédération malgache de Football (FMF). L'organisation des élections dans les ligues de Bongolava, Vatovavy Fitovignany, de Haute Matsiatra et celle fédérale attend cette nouvelle commission.

19 ligues sur les 22 ont participé à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la FMF samedi à l'Hôtel Paon d'or. Les ligues de Bongolava, Haute Matsiatra et Vatovavy Fitovignany n'ont pas pu participer à l'AG faute de président élu légalement.

14 contre 5. Une des causes de la crise électorale au sein de la FMF est l'élection controversée du président de la ligue de Bongolava, cette élection sera à refaire. Une manière pour l'équipe de Doda Andriamiasasoa de jouer franc jeu. « Nous cherchons l'apaisement. L'élection à Bongolava sera à réorganiser » a-t-il fait savoir.

Après la médiation de ses émissaires, la FIFA a recommandé le changement des membres de la commission électorale et celle de recours.

« Les recommandations de la FIFA avaient pour but de rétablir la confiance au sein du football malgache et de permettre la tenue d'élections apaisées et transparentes, la composition des commissions électorales ayant été précisément un souci pour éviter une mise en cause ultérieure de la validité des élections à venir, nous nous attendons maintenant à ce que le comité exécutif de la FMF nomme des membres qui n'appartenaient pas aux commissions électorales en place, au moment de la mission conjointe FIFA/CAF » a martelé la lettre de la FIFA. Sur les 19 ligues présentes, 14 ont donné leur feu vert à la nouvelle commission contre cinq qui ont dit non.

« Notre mission c'est d'organiser les élections selon le code électoral et le statut de la fédération » a indiqué Lala Raherimanana, membre de la commission électorale.

Organisations des élections. Le retour dans la course des candidats éliminés pour ne citer que « Maman'i Gan » à Haute Matsiatra, Giscard Andriano à V7V et bien d'autres personnes sera très attendu. « C'est au ministère de veiller à ce que la recommandation de la FIFA soit respectée à la lettre lors de l'AG extraordinaire de la FMF.

La FIFA a recommandé à la FMF de proposer une nouvelle commission électorale et d'organiser une AG extraordinaire afin de valider cette nouvelle commission et celle-ci aura pour rôle d'organiser en premier lieu les élections des trois ligues restantes ainsi que de procéder à l'élection des membres du comité exécutif et du président de la fédération.

Cette recommandation devrait être respectée à la lettre afin d'éviter une quelconque sanction de la part de la FIFA. Le ministère va assister à toutes les élections » a souligné Rosa Rakotozafy, directeur du Sport fédéral.

Avant cette AG extraordinaire, Doda Andriamiasasoa a présenté le rapport d'activités surtout sur le plan technique à travers la participation de Madagascar aux différentes compétitions internationales.

Même si les trois ligues n'ont pas encore de président « légal », les compétitions se poursuivent. Comme la Confédération africaine de Football (CAF) va changer son programme de compétition, les noms des deux équipes malgaches engagées à la Coupe de la CAF et la « Champions League » seront envoyés au mois d'octobre.