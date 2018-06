Madagascar: Denrées alimentaires - Zoom sur les normes d'hygiène et de qualité

L'intoxication alimentaire, pouvant être mortelle, est le danger résultant de la consommation de denrée alimentaire ne respectant pas les normes d'hygiène et de qualité.

La journée nationale de la promotion de la sécurité alimentaire et de la qualité des denrées alimentaires, célébrée le 1er juin 2018 à Antsirabe, était une occasion de le réitérer.

Cette journée nationale visait à sensibiliser et à responsabiliser sur le danger que représente la prolifération des denrées alimentaires qui ne respectent pas les normes. Des dispositifs de sécurité sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires existent et sont en vigueur, touchant les produits agroalimentaires nationaux et les produits alimentaires importés.

« Que chaque individu soit conscient et vigilant face à ces produits avant de les consommer étant donné qu'ils doivent être conformes aux principes de consommabilité et de mise sur le marché », a déclaré le directeur de l'Agence de contrôle et de suivi de la qualité des denrées alimentaires, Joelina Rakotovao Ravahatra.

Les infractions sont passibles de sanctions allant de la saisie des produits à la fermeture des restaurants, ou des gargotes, ainsi que des amendes.