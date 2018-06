Ile Maurice: Roubina Jadoo-Jaunboccus - «La classe féminine doit être solidaire...»

Pour sa part, Koomatee Fowdur, manager au sein du NWC, a tenu à remercier le ministère pour son dévouement et l'encadrement offert. Elle a également lancé un appel aux femmes afin de profiter des programmes et facilités offerts par la NWC.

«La loi a été promulguée en mars 2018 et nous comptons sur les femmes pour se mettre en avant et faire leurs preuves. Le gouvernement actuel est en train de mettre en place une série de programmes pour l'encadrement de la femme», a-t-elle ajouté.

Elle a, dans la foulée, demandé aux associations de faire bon usage des subventions et d'organiser des activités bénéfiques aux femmes. La ministre souhaite d'ailleurs que plus de femmes se joignent à ces associations.

Forte présence féminine à l'Auditorium Octave Wiehe, à Réduit, ce lundi 4 juin. La raison: les présidentes des associations féminines et les représentantes des comités régionaux de l'île ont participé à une cérémonie de remise de subvention, soit un chèque de Rs 2 000. Cette initiative revient au ministère de l'Égalité du genre et du National Women's Council (NWC).

