Madagascar: Carlton - « Tapôlaka classe » avec Rossy

En dépit de quelques chaises vides, la joie et la bonne humeur ont régné en maître. Voyant les choses d'un meilleur angle, Rossy de réitérer que le professionnalisme ne se mesure toujours pas au nombre de chaises vides, et que la qualité est inversement proportionnelle à la quantité. Une fabuleuse soirée pleine de surprises à revivre absolument.

Avec les « tapany maitso » derrière lui, la sauce « vakodrazana » et le style bien malgache a résonné merveilleusement dans la salle Ravinala. Tout ceci étant dû à l'excellence des lieux et le standing du show, ce qui a fait monter d'un cran l'ambiance.

Vendredi, toute l'équipe s'affaire au Carlton Anosy pour un des plus rares spectacles pour les inconditionnels de l'ambiance « tapôlaka ». Fort d'une carrière de plus de 30 ans de scène, Rossy se redécouvre devant un public moins habitué aux bals poussières.

Roi du « tapôlaka », il l'est ! Rossy passe aisément du « tapôlaka glady » au « tapôlaka classe » ! Une fois de plus, le mariage de Rossy avec Miritsoka semble bien réussir.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.