Madagascar: CNIDH - Enfin compétente pour la prévention de la torture !

Par conséquent et en vertu de cette compétence qui lui est attribuée, la CNIDH est en mesure d'élaborer des recommandations y afférentes et de les adresser aux autorités compétentes. Décidément, la CNIDH a du pain sur la planche !

En effet, vendredi dernier, la proposition de loi n°02-2018/PL, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2014-007 du 22 juillet 2014 portant institution de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme, a été adoptée en séance plénière par l'Assemblée ationale, nonobstant l'absence des 73 députés et de quelques éternels absentéistes.

La torture est un aspect du non-respect des droits humains et d'ailleurs, elle est condamnée par des instruments juridiques internationaux, en l'occurrence, le pacte international des droits civils et politiques, dont Madagascar est signataire.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.