Togo: Abalo Dosseh, coach des Eperviers Espoirs - « Vu ce qu'ils ont produit pendant les trois matchs, je suis vraiment satisfait »

L'adjoint au technicien français Claude Le Roy, à la tête des Eperviers fanions, dit avoir retenu de bonnes choses, quant à ce qui concerne le respect des consignes, l'état d'esprit, la détermination. Et d'ajouter que globalement, « le bilan est positif car on ne finit pas dernier de notre groupe ».

Nos joueurs ne sont pas méchants. L'adversaire crie et l'arbitre se fait avoir. Nos garçons ne sont pas assez expérimentés pour le faire aussi », a laissé entendre le technicien togolais et ancien capitaine des Eperviers Seniors.

« Vu ce qu'ils ont produit pendant les trois matchs, je suis vraiment satisfait. Sur cette rencontre, si l'arbitre n'avait pas mis de carton rouge à un de nos joueurs, on aurait posé plus de problèmes à la France, qui est une bonne équipe. Les trois cartons rouges reçus durant le tournoi ne sont pas mérités.

