Togo: Martin Luther King prend le parti des adhérents et interpelle la MUGET

Et en attendant que la MUGET et ses responsables ne s'exécutent, ce mouvement de la société civile togolaise, qui se réclame depuis toujours comme la Voix des sans voix, « invite tous les membres (retraités comme ceux encore en fonction) à se mobiliser pour contrecarrer toute tentative de saper leurs efforts qu'ils ont consentis pour faire asseoir cette institution Financière sensée venir au chevet des retraités au terme de leur dure carrière d'enseignants ».

Edoh Komi et ses protégés (les enseignants retraités) pensent donc qu' « il est donc temps que MUGET rassure ses membres et payent sans pitié les intéressés auprès de qui les inquiétudes ne cessent de croitre ».

Raison pour laquelle les plaintes et les protestations commencent par s'élever au sein des personnes membres de la mutuelle » et qu' « il devient récurrent de constater que des individus mal intentionnés et malhonnêtes s'enrichissent sans pitié et appauvrissent la majorité ».

Car, il y a déjà des signes qui ne trompent pas avec des sollicitudes introduites par les intéressés et non malheureusement satisfaites.

