Angola: Huíla - Le projet de loi de lutte contre le travail infantile en consultation publique

Lubango — Un projet de loi de lutte contre le travail infantile dans le pays sera soumis à la consultation publique, à partir du 12 juin prochain, pour enrichir les contributions de divers acteurs avant son approbation, a annoncé à Huíla, la ministre angolaise de l'Action Sociale, Famille et Egalité dans le Genre, Vitória Correia da Conceição.

Dans une déclaration à la presse faite en marge du 1er juin, journée internationale de l'enfant célébrée dans la municipalité de Jamba, elle a dit que cette initiative était du Gouvernement et ses partenaires sous la coordination de l'Administration Publique, Travail et Sécurité Sociale et l'INAC, engagés dans l'élaboration du plan de l'action pour la lutte contre le travail infantile en Angola.

"Le plan contribuera à définir les mécanismes opératifs sur base de la réalité de chaque municipalité, pour éradication du travail infantile, particulièrement pour le travail réalisé par les enfants sur les marchés infantiles et formels », a-t-elle dit.

Selon elle, l'action consistera à prévenir et lutter contre tout type de discrimination et violence contre les enfants dans l'école, la famille, et la communauté ainsi qu'améliorer les systèmes et moyens de protection des enfants, tenant compte des objectifs fixés par l'organisation internationale du travail (OIT).

La journée internationale de l'enfant a été instituée par les Nations Unies pour attirer l'attention des adultes sur les différents problèmes et phénomènes qui touchent directement les enfants dans plusieurs zones de la planète.