Cameroun: Uwizeyimana remporte le Tour

Le coureur rwandais termine en jaune malgré la victoire du Camerounais Ghislain Sikandi hier à Yaoundé, lors de la dernière étape.

Pour les coureurs camerounais, on termine le Tour comme on l'a commencé : avec une victoire. Après celle de Clovis Kamzong Abessolo lors de l'étape inaugurale s'est ajouté le succès de Ghislain Sikandi au cours de la huitième et dernière étape.

Le coureur de l'équipe nationale du Cameroun a été le premier à rallier les 122,8 km entre Bafia et Yaoundé. Sous le regard du ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mkpatt, il s'impose au sprint devant son compatriote Artuce Tella de Snh Velo Club en 3h10'47".

Le Slovaque Jakub Varhanovsky complète le podium, 92 secondes après les deux premiers. Les deux cyclistes camerounais auront mené la course de bout en bout depuis le premier sprint intermédiaire. Ils prendront les rênes de la course après une première éphémère échappée initiée par le Slovaque Jasen Tom, l'Ivoirien Traoré Souleymane et le Camerounais Bissa Badodja. Le premier tiers du trajet est marqué par des déviations liées aux travaux de réfection des drains entre Bafia et Balamba.

Balamba où l'on a assisté à la chute sans gravité du Slovaque Martin Mahdar et du Français Marc Durst. Après la traversée du pont d'Ebebda, les deux hommes vont compter jusqu'à plus de trois minutes d'avance sur le peloton. Un écart qui va se réduire dans les derniers kilomètres, bien que les deux hommes de tête ne constituent pas de véritables dangers pour le maillot jaune rwandais.

Terminant à la septième place de l'étape, Bonaventure Uwizeyimana s'adjuge l'édition 2018 du Tour du Cameroun. Au classement général, il est suivi par les Slovaques Martin Haring et Martin Mahdar. Le premier Camerounais au classement général est Damien Tekou, le capitaine de l'équipe nationale, qui occupe la 13e place.

Il est talonné de près par Clovis Kamzong Abessolo (14e) et Artuce Tella (15e). Le vainqueur du Tour remporte également le maillot vert du classement général par points. Décidément à l'honneur, le Rwanda décroche le trophée de la meilleure équipe.