Tunisie: Nabil Maâloul tient 80% de son onze !

Les deux matches amicaux disputés par la sélection tunisienne ces derniers jours face au Portugal (2-2) et à la Turquie (2-2) ont montré que le sélectionneur national Nabil Maâloul tient une bonne partie de sa formation titulaire pour la Coupe du Monde 2018.

Il est clair actuellement que Moez Hassen est bien parti pour occuper la cage tunisienne et être le gardien de but numéro 1, suivi par Farouk Ben Mustapha puis Aymen Mathlouthi.

En défense, Ali Maâloul semble être intouchable sur son côté et aura l'avantage face à Oussema Haddadi. Par contre, le duel sera serré entre Hamdi Nagguez et Dylan Bronn pour occuper l'autre poste de latéral. Au vu des deux derniers matches, Hamdi Nagguez a semblé apporter beaucoup de soutien à l'attaque sur son côté face au Portugal, alors que Dylan Bronn a bien protégé son couloir face à la Turquie. L'axe de la défense sera le grand chantier de Nabil Maâloul avant le match amical face à l'Espagne, car les duos expérimentés Yassine Meriah-Yohan Benalouane puis Yassine Meriah-Syam Ben Youssef n'ont pas donné pleine satisfaction.

Il y aura fort à parier que Nabil Maâloul puisse opter pour une défense centrale à trois lors des prochains matches.

En milieu de terrain, Elyes Skhiri, Ferjani Sassi, Anice Badri et Naim Sliti semblent aujourd'hui être des éléments intouchables dans le dispositif du sélectionneur tunisien. Ce secteur a été le seul à donner pleine satisfaction lors des deux derniers tests amicaux avec un pressing haut quand il le fallait, un jeu très fluide et une bonne couverture. Il faut également rappeler que trois des quatre buts tunisiens inscrits lors des matches face au Portugal et à la Turquie ont été l'oeuvre de joueurs du milieu de terrain (deux buts d'Anice Badri et un de Ferjani Sassi). Avec le retour de Mohamed Amine Ben Amor, Nabil Maâloul disposera d'une autre solution au milieu de terrain qui pourrait libérer l'un des autres joueurs afin qu'il puisse évoluer sur les côtés. Saifeddine Khaoui, qui a disputé les deux derniers matches en tant que titulaire, serait également une bonne option pour être derrière l'attaquant. Concernant le secteur offensif, il faudra suivre avec attention l'évolution de la blessure musculaire de Wahbi Khazri. Ce joueur n'a pas pris part aux deux derniers matches de la sélection tunisienne, tout comme les derniers matches du Stade Rennais en championnat de France.

Wahbi Khazri est au repos depuis près d'un mois, et aucune information n'a été communiquée sur la vraie nature de sa blessure, mais des échos font état d'un possible retour sur les terrains au cours du match amical face à l'Espagne le 9 juin prochain. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le staff technique de la sélection tunisienne ne veut prendre aucun risque dans ce dossier, car il est clair que Nabil Maâloul compte aligner Wahbi Khazri en pointe de son attaque. De plus, avec la non convocation de Hamdi Harbaoui et l'exclusion d'Ahmed Akaïchi de la liste des 23, la Tunisie ne dispose pas d'un vrai attaquant de pointe et les dernières prestations de Saber Khalifa et Fakhreddine Ben Youssef n'ont fait que confirmer cette idée. Ces deux joueurs, tout comme Bassem Srarfi, sont de nature des joueurs de couloir, même s'ils peuvent évoluer en tant qu'attaquants dans certaines circonstances.

L'épopée de 1978 d'après Ali Kaâbi

L'ex-joueur international et président du Club Olympique des Transports, Ali Kaâbi, est récemment revenu sur les péripéties du Mondial argentin quand la Tunisie a disputé, pour la première fois de son histoire, une phase finale de la Coupe du Monde.

Ali Kaâbi a indiqué que la Tunisie a joué une première mi-temps médiocre face au Mexique et s'est trouvée menée (0-1) à la pause mais les joueurs ont joué sans complexes en seconde période et ont réussi à renverser la tendance pour s'imposer (3-1), signant ainsi le premier succès d'une nation africaine et arabe au mondial.

Il a ajouté qu'il a profité d'un centre de Hamadi Agrebi pour égaliser à la 56e minute. Kaâbi a estimé que la Tunisie a présenté son meilleur football face à la Pologne mais la réussite n'a pas suivi. Il a souligné qu'il regrette toujours son erreur «impardonnable» qui a permis à la Pologne de marquer et de battre la Tunisie (1-0).

La Tunisie a ensuite affronté l'Allemagne de l'Ouest, championne du monde en titre, et elle aurait pu s'imposer sans le penalty non sifflé par l'arbitre de la rencontre. Selon lui, même les journalistes allemands ont reconnu que l'arbitre a privé la Tunisie d'un penalty.

Ali Kaâbi a ensuite déclaré qu'un nombre de joueurs ont demandé à Abdelmajid Chetali de titulariser Sadok Sassi «Attouga» lors du troisième match face à la RFA mais le sélectionneur a préféré finalement aligner le gardien Mokhtar Naili vu que Attouga était complètement hors du coup mentalement pendant les entraînements. Ali Kaâbi a enfin affirmé que les tunisiens ont été accueillis chaleureusement par les Argentins à Buenos Aires avant de se rendre ensuite à Rosario, la ville ayant abrité les trois matches de poule de la Tunisie. Il a ajouté que les joueurs ont été ensuite accueillis en héros après leur retour en Tunisie.

Karim Laribi : «Une grande déception»

Ecarté de la liste des 23 joueurs retenus pour le mondial, le milieu de terrain de Cesena, Karim Laribi, n'a pas caché sa déception : «J'ai disputé 40 matchs avec mon équipe et inscrit 9 buts. Malgré cela, j'estime que je n'ai pas eu ma chance en sélection durant le dernier stage effectué. Tout le monde rêve du mondial et je ne sais pas si je vais pouvoir y participer dans quatre ans. C'est une grosse déception. Bonne chance aux "Aigles de Carthage" et désolé pour ceux qui ont cru en moi. J'ai fait ce que j'ai pu».

Un nouveau stage dès aujourd'hui

Les joueurs de la sélection tunisienne débuteront un nouveau stage de préparation à partir de ce matin. Les joueurs s'entraîneront aujourd'hui, demain et mercredi à partir de 16h30.

Par la suite, la délégation s'envolera pour la Russie où elle affrontera en amical la sélection espagnole, le 9 juin à Krasnodar. Les Tunisiens rejoindront par la suite leur lieu de résidence en Russie.