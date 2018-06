Tunisie: Riadh Amara (Ex-milieu défensif de l'ESS) - «Un air de fin de cycle... »

«Un entraîneur-locomotive... »

De fait, et en tenant compte de toute cette cascade de défaillances, une véritable refonte courageuse parfois même «douloureuse» s'impose urgemment dans cette intersaison «compliquée» à négocier afin de remonter la pente au plus vite en prévision des multiples échéances qui se profilent à l'horizon sur le triple plan local, arabe et continental. Cela passe primordialement par le choix d'un entraîneur chevronné en matière de management de clubs, habitués à jouer les premiers rôles et doté à la fois d'un charisme et d'un vécu bien fourni, outre son intransigeance relative au volet sensible qu'est la discipline ; parce qu'en fait, la réussite du projet de n'importe quel club, de surcroît, de grande envergure, repose essentiellement sur le choix pertinent du technicien adéquat et qui servira de locomotive pour toutes les parties qui gravitent autour de l'équipe.

Ce dernier assumera entièrement et fort logiquement la responsabilité du casting en matière de renforts et de dégraissement de l'effectif, parce que c'est inconcevable qu'un tel volet «sensible» soit confié à des administratifs qui n'ont rien à voir avec le monde du football, comme c'est le cas actuellement à l'Etoile. C'est un non-sens fortement préjudiciable pour un club de l'envergure de l'Etoile du Sahel qui regorge de compétences confirmées qui pourront s'acquitter de cette tâche stratégique de la plus belle des manières, sauf que les dirigeants actuels ne l'entendent pas de cette oreille... !

A ce niveau, l'opération paraît assez complexe, puisqu'elle repose sur trois vecteurs : En premier lieu, il va falloir se débarrasser courageusement de certains éléments qui ne peuvent plus rien donner au club et qui ont montré une absence totale d'esprit d'appartenance au club qui est le plus grand perdant en leur présence. En seconde étape, il faut procéder à des recrutements ciblés, notamment dans le registre d'attaquant de pointe et de régisseur, deux postes-clés qui constituent la véritable âme de l'équipe. Dans ce registre, le BD actuel doit bien savoir que le management d'un grand club comme l'Etoile impose notamment le fait de ne pas lésiner sur les moyens pour conforter le standing et les ambitions de ce temple du sport. Ne dit-on pas que l'argent est le nerf de la guerre ?

L'autre vecteur devenu «vital» et se profilant comme un véritable label de l'Etoile, c'est cette insertion rituelle et judicieuse de quelques jeunes éléments issus du centre de formation du club considéré par certains experts avérés comme étant le meilleur du continent, et éviter que certains parmi eux soient bloqués au niveau de la catégorie espoir, suite justement à une mauvaise appréciation de leur potentiel, et les exemples sont nombreux à ce sujet.

Une chose est certaine, cette intersaison est manifestement «délicate» pour l'Etoile dont les dirigeants actuels doivent bien savoir qu'ils sont acculés à confier cette délicate tâche de renforcement du potentiel humain à de vrais spécialistes qui ont le vécu nécessaire et l'expertise adéquate du terrain. A bon entendeur, salut... !».