Tunisie: 2 gymnastes pour les Jeux méditerranéens

La FIG a été saisie par le rapport présenté par Faïcel Zemni sur deux ex-membres de la FTG. Nous avons contacté le président de la Fédération tunisienne pour nous donner des éclaircissements sur cette plainte présentée à la FIG : «Je suis vraiment écœuré par le comportement déplacé de deux ex-membres fédéraux à mon égard. Sans motif apparent, ce duo m'a manqué de respect en fabriquant de toutes pièces une affaire qui n'a jamais eu lieu. Devant cette situation, j'ai saisi le ministère et la FTG pour les sanctionner et les écarter définitivement des instances nationales et mondiales».

