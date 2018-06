Tunisie: 26e Coupe pour les «Sang et Or»

D'égal à égal

La seconde mi-temps a été plus animée sur le plan du jeu. L'Espérance a réussi à prendre trois buts d'avance (20-17), mais des erreurs commises par les Espérantistes ont permis à l'Etoile de remettre les pendules à l'heure par Jihed Jaballah (20-20 à la 44'). Le match était relancé et le suspense continuait. Il était difficile d'émettre le moindre pronostic, tellement la victoire pouvait pencher dans un camp comme dans l'autre. Cette course poursuite au score reprenait de plus belle et les gardiens des deux équipes multipliaient les parades notamment Mohamed Sfar dans le camp étoilé en première période de jeu et Mohamed Amine Bédoui dans le camp espérantiste durant tout le match, lui qui avait valu la confiance de son coach, Néjib Ben Thayer. A cinq minutes de la fin des débats, l'Espérance, par l'intermédiaire de Tarek Jallouz, réussit à prendre une avance de deux buts au score (27-25). Et en dépit de la disqualification de Hamdi Aïssa, expulsé trois fois pour deux minutes; à quatre minutes de la fin les «Sang et Or» parviennent à garder un but d'avance. Rafik Bacha a réussi à faire revenir l'Etoile à un but à deux reprises (27-26 puis 28-27) mais ce ne fut pas suffisant pour renverser la vapeur. Dame coupe a fait son choix, en jetant son dévolu sur l'Espérance, brisant le rêve des Etoilés de remporter le premier doublé de leur histoire.

Dames : Téboulba à l'honneur

C'est de nouveau la fête à Téboulba. Après que l'équipe masculine a remporté haut la main la Coupe de la fédération, voilà l'équipe féminine se mettre en évidence en remportant la coupe de Tunisie. Pour y arriver, les Téboulboises ont dû battre leurs adversaires de l'ASFSfax par 30 buts à 28. Elles menaient d'ailleurs à la mi-temps par 18 buts à 11. Les coéquipières de l'ex-internationale Héla Msaed ne sont donc pas sorties les mains vides après avoir raté le coche en championnat. C'est la seconde victoire de l'ASFTéboulba cette saison aux dépens de l'ASFSfax après celle remportée en championnat à Sfax même. Félicitations au coach Hakim Azaïez et à ses joueuses.

Résultats

Hommes

EST-ESS : 28-27

Dames

ASFTéboulba-ASFSfax : 30-28