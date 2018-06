Tunisie: «L'équipe a gagné en maturité... »

Le titre africain reste notre plus grand objectif la prochaine saison.

Ayant remporté le du doublé, l'ESR n'a pas vraiment créé une surprise, étant donné les pronostics favorables depuis le début de la saison.

Zyed Channoufi était l'un des artisans de ce doublé mérité et pas du tout surprenant. Il parle de l'équipe, de son parcours, de son échec en championnat d'Afrique des clubs, des changements tactiques survenus cette saison, ainsi que des ambitions futures d'une équipe qui a dominé la scène locale. Pour l'invité qui a fait partie de cette belle et riche équipe, les progrès en maturité et en capacité d'adaptation tactique sont deux aspects qu'il faudra mettre en évidence quand on évalue la saison d'une ESR qui a retrouvé les lustres du passé, et qui veut rester sur ce palier de performances. Entretien.

On peut dire que la saison de l'ESR a été réussie exception faite de l'échec africain en novembre...

«Oui, c'est à tout à fait cela. L'ESR a gagné le doublé championnat et Coupe, et c'est déjà une belle performance, puisque nous avons réussi à conserver notre bien. Ce n'était pas quelque chose de si facile et évident comme le disent certains. C'est vrai que nous avons quelque chose de plus que les autres équipes, mais il fallait le prouver sur le parquet. Avec une seule défaite toute une saison, et des statistiques très satisfaisantes, l'ESR a accompli une belle performance. Si on avait gagné le titre africain; la saison aurait été idéale. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais grosso modo, et en tant que joueur, je ne peux qu'être heureux de cette grande saison».

Parlons d'abord de la finale du championnat contre l'USM. C'était un peu plus difficile que prévu?

«Bon, il faut dire que l'USM a affiché une bonne forme et n'était pas l'équipe prenable qu'on essaye de décrire. Après avoir gagné à Radès la première manche, et assez facilement, on a perdu à Monastir dans un match qui s'est déroulé dans des condtions spéciales. C'était tendu, le public était hyper excité.

On ne pouvait pas gagner ce jour-là face à l'USM. Dans le match décisif à Radès, on a confirmé notre supériorité. On ne pouvait pas rater la fin de la saison devant un magnifique public comme le nôtre. Je crois que dans l'ensemble, c'était l'ESR qui méritait amplement ce titre de champion».

Et pour la Coupe remportée devant l'ESS ?

Après avoir remporté et conservé le titre de champion, l'équipe était soulagée. On avait bien abordé la finale face à une ESS qui avait envie de sauver sa saison. Je crois qu'à part les premières 5', nous étions en roue libre pour rafler un nouveau titre. La solidarité de l'équipe et la qualité de ses individualités, notamment les pointeurs, nous ont aidés à bien terminer la saison et surclasser l'ESS.

A votre avis, quels sont les ingrédients de la réussite de l'ESR ?

Il y a d'abord un comité directeur, présidé par M. Adel Ben Romdhane, qui a été au four et au moulin pour offrir le cadre de travail idéal. Il y a aussi l'expérience et le savoir-gagner de Adel Tlatli qui a su encadrer et utiliser un effectif aussi riche. Je n'oublierai pas aussi la qualité de l'effectif disponible. Quand vous avez les meilleurs joueurs du championnat, avec pas moins de 7 internationaux, il faut chercher la meilleure formule pour que tous ces joueurs de qualité puissent s'exprimer ensemble et au profit de l'équipe. Le public radésien était aussi fabuleux, rien que de le voir vibrer à chaque match qu'on joue à Radès. C'est un public connaisseur en basket, enthousiaste et qui a attendu des années pour voir son club briller de nouveau.

La défaite en finale du Championnat d'Afrique des clubs aura été le plus mauvais souvenir de la saison sans doute...

Effectivement, je n'arrive pas à réaliser encore cette énorme déception. Nous étions bien dans la tête et dans les jambes, nous avions toutes les chances de l'emporter devant notre public. Mais vous savez, en basket, il suffit de fléchir un peu et de manquer de sa concentration pour perdre. L'ASSalé n'était pas un adversaire plus fort. Loin de là. C'est nous qui avons perdu, plutôt que l'adversaire qui a gagné.

Cette saison, on a remarqué et surtout dans les derniers matches, que l'ESR jouait moins les tirs à distance et le jeu extérieur. Vous jouez plus en transition et en contre, vous débordez plus, vous cherchez plus le jeu intérieur. Expliquez-nous...

Cela fait partie du potentiel tactique d'une équipe qui a les meilleurs joueurs. On ne peut pas jouer d'une seule manière. Par rapport à la dernière saison, l'entraîneur a exploré d'autres points forts et a trouvé d'autres formules de jeu. Cette saison, et pour contrer nos adversaires, il fallait jouer avec l'effet surprise.

Une bonne défense, des contres et des mouvements en transition qui nous ont permis de prendre le large dès le premier quart-temps et de surclasser nos adversaires. Les grands joueurs et les grandes équipes sont ceux qui peuvent diversifier leurs plans de jeu. Et l'ESR est une équipe mature et rodée qui peut compter sur diverses armes tactiques. Ceci s'est vu dans les matches décisifs en championnat et en Coupe.

Comment jugez-vous le championnat ?

Il est moyen. Il n'y a pas une grande concurrence en haut au tableau. La saison est très longue, et il faut attendre le dernier mois pour assister à une compétition relevée. On peut mieux faire à tous les niveaux. Cette saison, je peux dire que l'USM a réalisé un bon parcours, alors que des équipes, comme l'ESG et EZS, ont bien marqué leur présence.

Les ambitions de l'ESR pour la prochaine saison?

D'abord préserver cette hégémonie locale en cherchant à se renforcer et à jouer avec la même qualité. Et je crois que le titre africain reste notre plus grand objectif. On a tous les moyens pour l'emporter. Il suffit d'y croire et d'éviter les erreurs commises en finale de la dernière édition.

Et à titre personnel?

Je suis content de la saison que j'ai jouée. Mon rendement s'est amélioré vers la fin après une période d'hésitation et de recherche de la meilleure forme. Je vise à m'intégrer davantage et à donner le maximum de moi-même. J'ai encore envie de gagner à Radès.

Ajouté le : 04-06-2018