Tunisie: Abdelmajid Jelassi (ancien joueur international du COT et de l'EST) - «Que de médiocres dans le mercato en Tunisie !»

Le recrutement nécessite un long suivi du parcours du joueur visé, loin de toute initiative hasardeuse et faite à la va-vite.

Seuls les connaisseurs doivent être chargés des missions de recrutement et de choix des joueurs appelés à combler les vides dans les postes ciblés. Ces connaisseurs ne sont autres que les anciens grands joueurs, notamment ceux qui ont évolué au milieu du terrain dans leur carrière. Ceux-là ont toujours la faculté de pouvoir juger les talents et les dispositions techniques, tactiques et même physiques, rien qu'on voyant à l'œuvre les joueurs à choisir.

Dans ce domaine, seule l'EST fait du travail correct grâce à une politique sage et concertée entre le président du club Hamdi Meddeb et ses collaborateurs qui partent toujours avec des approches objectives. Sans pour autant négliger la formation dont je suis l'un des soldats à l'EST depuis une trentaine d'années. Laquelle formation a toujours permis à l'EST d'enfanter de grands joueurs, à l'instar de Oussama Darragi, Khalil Chammam, Haïthem Jouini, Ghaïlane Chaâlali et tant d'autres qui ont commencé avec moi dès la catégorie des poussins. C'est cela la meilleure corrélation à adopter par un club. Et qui fait que l'EST soit un vrai club professionnel qui se respecte.

C'est donc dans cet esprit que l'Espérance fera son mercato qui sera bien particulier au cours de cet été».