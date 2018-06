Cameroun: Bonaventure Uwizeyimana - La vie en jaune

Le gouverneur de l'Extrême-Nord a remis samedi, au nom du chef de l'Etat et de Mme Chantal Biya, un don d'environ… Plus »

L'an dernier, il a terminé deuxième d'une étape et 13e au classement général. Un grand bond qui est de bonne augure dans l'optique du prochain Tour du Rwanda prévu en août prochain. Remarqué dans le milieu du cyclisme il y a six ans, il est parvenu à se bâtir un palmarès au pays des mille collines.

Une course pliée grâce à un coup double impressionnant lors de la 5e étape Mbanga-Bafang. Au cours de l'arrivée jugée en altitude, il a surclassé tout le monde en s'adjugeant la victoire d'étape et en s'emparant du maillot jaune. Une tunique qu'il a par la suite défendue sans éponger son front.

Dans l'équipe du Rwanda, Jean Bosco Nsengimana et Patrick Byukusenge étaient très attendus, de par leur statut respectif de leader et de capitaine du groupe. Mais au final, c'est Bonaventure Uwizeyimana qui tire son épingle du jeu. Hier, au Boulevard du 20 mai, il a succédé au palmarès à l'Allemand Nikodemus Holler en revêtant le maillot jaune de vainqueur du Tour du Cameroun.

