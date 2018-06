Afrique: Le malien Samba Bathily cofondateur d'AfroChampions appelle les fonds souverains africains à vite agir

Opposition et société civile sont descendues dans la rue pour réclamer des élections… Plus »

Une Conférence devra se tenir début d'été 2018 pour faire le point et fixer les grandes priorités et le chronogramme de cette alliance panafricaine. »

L'heure est à l'action et les fonds souverains africains doivent travailler mieux et de manière plus collaborative, afin de mettre en commun leurs ressources pour avancer rapidement sur des projets structurants pour le continent, notamment dans le domaine des infrastructures.

Au Ghana, où l'Initiative AfroChampions dont il est l'un des cofondateurs en collaboration avec ses partenaires organisait une Conférence des fonds souverains africains, l'entrepreneur malien a axé son intervention sur l'opportunité et la nécessité impérieuse d'accélérer les choses et de faire bouger les lignes. Il a lancé un vibrant appel à l'union des fonds souverains qui doivent vite agir. »

