Algérie: Boumerdes-Transport et travaux publics - 71 opérations de développement

Dans la commune de Bordj Menail (Est de la wilaya), le ministre a donné le coup d'envoi d'un projet de dédoublement de la RN 68 reliant les deux communes de Bordj Menaiel et de Cap Djinet, sur une distance de plus de 11 km.

Le ministre a, par ailleurs, annoncé qu'il avait été décidé avec le directeur général de la Société nationale de transport ferroviaire d'augmenter le nombre de dessertes entre Boumerdes et Alger et entre Thenia et Tizi-Ouzou et vers d'autres wilayas.

Lors d'une visite d'inspection de plusieurs projets du secteur dans différentes communes de la wilaya de Boumerdes, le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'orienter les futurs programmes de développement vers la maintenance et l'entretien des réalisations et des infrastructures, précisant que le trafic dense que connaît la wilaya de Boumerdes "appelle à l'entretien des réseaux routiers afin qu'ils puissent supporter la grande charge".

BOUMERDES- La wilaya de Boumerdes a bénéficié, au cours des dernières années, de 71 opérations de développement dans différents domaines liés aux Transports et Travaux publics pour une enveloppe globale de près de 68 milliards de dinars, a indiqué dimanche à Boumerdes le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.

