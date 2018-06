Tunisie: Ridha Akacha (ancien entraîneur national) - «Mercato et pourquoi pas la formation ? »

L'ESS, le CSS et le CA (à un degré moindre) seront eux aussi concernés par la fièvre du mercato car chacun d'entre eux cherchera à occuper le devant de la scène en jouant pour les titres à l'échelle nationale et continentale.

Je ne pense pas qu'il y aurait de nouvelles méthodes à adopter par nos clubs pour approcher les joueurs ciblés. Et c'est cela qui me chiffonne personnellement dans la mesure où l'on se doit de respecter une certaine éthique pour l'intérêt de tout le monde.

Encore une fois, je m'attends à ce que la surenchère pour des joueurs, dont une bonne partie ne vaut pas deux sous, sera toujours de mise.

J'espère quand même que les tracasseries endurées par le CAB, l'OB et le CA, à propos des joueurs étrangers les ayant assignés par devant les instances sportives internationales, serviront de bonnes leçons à retenir pour tout le monde.

Nos clubs qui se trouvent dans de beaux draps sur le plan financier ne devraient guère s'exposer à ce genre d'opérations masochistes n'ayant vraiment aucune raison d'être vécues.

En abordant la question du mercato, cela me conduit directement à parler de la formation des jeunes. Et comme on ne le repète jamais assez, l'argent dilapidé dans les mauvaises opérations de recrutement devrait totalement (ou du moins partiellement) être acheminé vers la formation des jeunes avec tout ce que cela signifie comme renversement vertueux et spectaculaire de toute la donne».