Maroc: Le dossier du Maroc validé

Un grand «ouf» de soulagement après le verdict de la Task Force qui a validé le dossier du Maroc dans la course pour l'organisation du Mondial 2026. L'annonce a été faite par Faouzi Lakjaâ, président de la Fédération royale marocaine de football (Frmf).

Le doute aura persisté jusqu'au dernier moment malgré le grand oral réussi mercredi dernier par le Comité « Maroc 2026 » devant la commission adhoc d'évaluation de la Fifa. Beaucoup de rumeurs ont précédé la convocation du Comité marocain, faisant état d'un rejet de sa candidature en raison de non-conformité de certains stades avec les normes imposées par la Fifa. L'information a été attribuée au chef de la Commission d'évaluation, le Croate Boban Zvonomir qui s'est empressé de twitter un démenti. Mais c'était insuffisant pour éradiquer la suspicion surtout que le Comité marocain a été invité à fournir plus d'informations. Chose faite mercredi, avec succès si l'on en croit Moulay Hafid El-Alamy, président du Comité d'organisation de Maroc 2026. Celui-ci avait déclaré qu'il accepterait la défaite si elle est justifiée mais qu'il aurait recours aux juridictions compétentes dans le cas contraire. Finalement, la bataille n'a pas eu lieu, El-Alamy a qualifié la réunion de constructive et de positive et n'a pas caché son optimisme quant à l'acceptation du dossier du Maroc. Vrai, la Task Force a levé toute équivoque et entériné l'offre marocaine.

Acte II, le 13 juin !

La deuxième manche aura lieu le 13 juin prochain à Moscou, jour de la désignation du pays organisateur du Mondial 2026, par le Congrès de la FIFA. À en croire les responsables marocains, les chances du Maroc restent intactes après avoir rallié des dizaines de voix dans les continents africain, européen, asiatique et même d'Amérique du Sud. Les 104 voix requises restent à sa portée, estime-t-on, et tout porte à croire, vu de Rabat, que l'Afrique aura son second Mondial après celui de 2010 organisé en Afrique du Sud.