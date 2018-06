Tunisie: Bataille pour le leadership

En somme, une situation éprouvante pour les nerfs des candidats et de leurs parents obligés de se saigner aux quatre veines pour leur assurer des cours particuliers tout aussi pénibles pour les élèves qu'accablants pour les maigres budgets de la majorité écrasante des familles tunisiennes vivant pareille situation. Ainsi, l'égalité des chances pour les candidats n'en est que plus chimérique et illusoire, en dépit du bénévolat d'un bon nombre d'enseignants.

Pour le gouvernorat de Sfax, c'est un nouveau challenge qui s'annonce : trôner, comme à l'accoutumée, au sommet de la pyramide, tutoyer l'excellence et faire un pied de nez aux perturbations qui ont émaillé l'année scolaire. Dans cette ambiance de surexcitation, se noue en sourdine une bataille pour le leadership entre les deux Commissariats à l'Education Sfax 1 et Sfax 2 qui ne cessent de se disputer cet honneur depuis la scission territoriale et administrative de l'ancien commissariat régional.

Commissariat régional à l'Education Sfax 1 : 6.224 candidats

Le nombre global des candidats au bac, session principale de juin 2018, s'élève à 6.224 dont 4.857 appartiennent aux établissements publics, 1.139 aux écoles privées, tandis que 24 se présenteront aux épreuves à titre de candidats libres.

Quant à la répartition par section, elle se présente comme suit : économie et gestion (2.036), sciences expérimentales (1.421), sciences techniques (1.032), lettres (739 ), math (706), sciences informatiques (204) et sport (86).

Le Commissariat régional à l'Education Sfax 1 compte par ailleurs 15 cas exceptionnels. En effet, 1 candidat passera les épreuves de la session principale (juin 2018) dans l'établissement pénitentiaire de la région où il purge sa peine.

D'autres mesures exceptionnelles au profit d'un certain nombre de candidats à besoins spécifiques : 8 élèves bénéficieront d'un temps supplémentaire équivalent au tiers du temps légal consacré à chaque épreuve, qu'ils passeront, chacun, dans une salle qui leur sera réservée. 4 autres candidats bénéficieront des mêmes conditions d'examen, outre l'assistance d'un élève qui écrira sous leur dictée, dans des salles qui leur seront réservées individuellement.

Commissariat régional à l'éducation Sfax 2 : 3.123 candidats

Les effectifs des candidats relevant du commissariat régional à l'Education Sfax 2 s'élèvent à 3.123, parmi lesquels on dénombre 1.946 filles et 1.177 garçons.

Ces effectifs se répartissent comme suit :établissements publics (2.842), écoles privées (128) et candidats libres (153).

Il y a lieu de mentionner 4 cas de candidats à besoins spécifiques, présentant des handicaps physiques, au profit desquels le ministère a pris des mesures exceptionnelles.

Le candidat le plus âgé qui partira à l'assaut de la session principale du baccalauréat, section lettres, est un candidat libre, né le 9 mai 1961. Le plus jeune candidat, quant à lui, est né le 10 mars 2000. Il est inscrit en section mathématiques, au lycée 18-Janvier 1952 à Jebéniana.