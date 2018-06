Tunisie: Pour y voir clair !

Pour ne rien louper des matchs de la coupe du monde de football à partir du 14 juin prochain, le téléspectateur tunisien devra faire preuve d'imagination.

Cela pour ne pas mordre à l'hameçon d'un abonnement au bouquet sportif qatari, détenteur des droits de diffusion au prix mirobolant et coûteux même si une offre plus réduite spécial coupe du monde de deux cent cinquante dinars a été proposée à la vente publique. Une offre qui reste inaccessible aux bourses des foyers tunisiens. Hors de prix et hors de question. Des solutions moins chères existent, voyez donc ! Une page web du siteliveonsat donne les indications exhaustives sur les diffuseurs sur satellite et parabole à l'échelle planétaire des matchs du mondial russe en temps et en heure.

Système D

On y apprend que la chaîne publique française TF1 diffuse la moitié des matchs sur plusieurs satellites dont celui au voisinage de Nilesat gratuitement. Il suffit juste de s'équiper d'un terminal dont le prix d'entrée est de 69 Dinars. Il réceptionnera les chaînes publiques françaises en multicast c.à.d. gratuitement de façon indéterminée. Si votre récepteur est abonné au sharing qui assure le partage des données de connexion des images, vous aurez droit à l'intégralité de la compétition en langue française sur la RTS 1 et RTS 2, deux chaînes satellitaires suisses qui sont disponibles sur le satellite Hotbird. Des chaînes iraniennes en clair sur le satellite Badr (anciennement Arabsat) accessible aux Tunisiens peuvent être une alternative simple. Quand on sait que le Maroc, pays frère et voisin qui participe à la CDM, a acquis les droits de retransmission des matchs de sa sélection par le biais de la Snrt, un organisme national marocain, on mesure le fossé.

La Tunisie ne dispose pas de ressources propres importantes pour financer la diffusion d'images de compétitions majeures de plus en plus inaccessibles financièrement quand bien même elle y participe. Triste et désolant pour un pays qui a toujours fait du sport une arme contre la pauvreté et la misère sociale. Avec de nombreux succès internationaux. Gageons que les Aigles de Carthage sauront rendre l'honneur au peuple tunisien en y brillant de mille feux comme ils sont en train de brillamment le faire durant leur préparation au cours des dernières sorties amicales avec un résultat probant contre le Portugal à Braga 2-2.

Sauf si en dernière minute, la télévision tunisienne obtenait des droits de diffuser sur ses canaux terrestres ou si le diffuseur qatari s'engageait à diffuser gratuitement comme lors de l'épique Tunisie-Libye en novembre 2017 match décisif pour la qualification au mondial et largement suivi par le public sportif tunisien... en Tunisie.