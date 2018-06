Tunisie: A quand une transparence totale de la vie politique ?

Malgré les contestations des fans aghlabides et leurs demandes renouvelées de préparer une AG… Plus »

Le thème de la transparence de la vie publique intéresse grandement les organisations de la société civile et ont été, pour l'occasion, invitées à prendre part au débat à l'intérieur de la commission. Il s'agit d'Al-Bawsala, Barr-Al Aman et I Watch. Ont été également entendus l'Instance nationale de lutte contre la corruption, la Cour des comptes, le Pôle judiciaire financier et le gouverneur de la Banque centrale en sa qualité de président de la Commission tunisienne d'analyses financières.

Mais cette fois, le projet de loi dans son article 15 donne la latitude nécessaire à l'Instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption (Instance constitutionnelle) pour enquêter, de manière systématique, sur la véracité des informations relatives au patrimoine et aux intérêts.

Opposée à ce qu'elle craint être une chasse aux sorcières, la députée a demandé aux ONG de faire confiance aux institutions de l'Etat. Pour elle, le fait même de déposer une déclaration de patrimoine auprès de «l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption» suffit à prévenir un éventuel enrichissement illicite. Un argument qui ne convainc pas ceux qui militent pour une transparence totale sur les informations relatives au patrimoine de nos élus et des hauts cadres de l'administration tunisienne.

Lors de son audition, Al-Bawsala a cité en exemple le Canada, la Belgique, la Nouvelle Zélande ou encore l'Australie. Des pays qui ont choisi la voie de la transparence à travers la publication des patrimoines et des intérêts des "officiers publics". "L'expérience, sur le plan international, a montré que les enquêtes les plus efficaces résultent de plaintes de citoyens, d'organisations non-gouvernementales ou de journalistes qui connaissent le statut réel d'un fonctionnaire public ou d'un membre du gouvernement corrompu.

La commission a voté mercredi dernier son rapport final relatif au projet de loi en question sans prendre en considération les recommandations de trois organisations de la société civile, qui avaient été auditionnées. Il s'agit d'Al-Bawsala, I Watch et Barr Al Aman. Parmi les principales recommandations qu'avait formulées l'organisation Al-Bawsala, figure "la publication des déclarations des biens et des intérêts". Par intérêts, l'ONG désigne l'ensemble des relations que peut avoir un haut fonctionnaire public, avec des intérêts financiers d'entreprises ou autres organisations.

