Tunisie: Lutte contre les pratiques de monopole et la hausse des prix

Chahed a été, à cette occasion, à l'écoute des préoccupations de plusieurs citoyens et commerçants relatives à la hausse des prix de certains produits de consommation et au commerce anarchique.

Le chef du gouvernement a souligné l'importance du contrôle des circuits de distribution des produits agricoles et de la lutte contre les pratiques de monopole, en intensifiant les contrôles dans les différents espaces commerciaux, les marchés et les locaux ouverts au public.

Les citoyens se sont surtout plaints au chef du gouvernement, de l'enchérissement de certains fruits et légumes et demandé au gouvernement de prendre les mesures adéquates pour sanctionner les fraudeurs, améliorer les niveaux de l'offre des produits de consommation et la régulation du marché pour ce qui est des produits sensibles, à l'instar des œufs et de la viande rouge.

Plusieurs commerçants du marché municipal de l'Ariana ont demandé au gouvernement d'éradiquer les étals anarchiques dans les environs du marché et les rues avoisinantes et notamment, les rues Beyrouth et Sidi Jebali.

Ils ont, par la même occasion, expliqué que le commerce anarchique les a lésés et constitue une source de nuisance pour les habitants et les commerçants à l'intérieur et l'extérieur du marché.