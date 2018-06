Tunisie: Gafsa paie le prix fort !

Malgré les contestations des fans aghlabides et leurs demandes renouvelées de préparer une AG… Plus »

Elle sera précédée d'une assemblée générale ordinaire, qui se déroulera le 3 juillet, et qui servira à la validation des rapports financier et moral.

Les joueurs de l'Espérance Sportive de Tunis ont débuté leur préparation en vue de la saison prochaine. Les joueurs présents aux répétitions sont : Ali Jemal, Hamza Ghanmi, Iheb Mbarki, Sameh Derbali, Ayman Ben Mohamed, Houcine Rabii, Chamseddine Dhaouadi, Mohamed Aziz Boussetta, Chamseddine Chawna, Montassar Talbi, Ali Machani, Mohamed Ali Moncer, Saad Beguir, Haythem Jouini, Taha Yassine Khenissi, Maher Seghaier, Edem Rejaibi et Bilel Mejri. Au cours de cette reprise, Iheb Mbarki, Montassar Talbi et Haythem Jouini se sont entraînés en solo suivant un programme spécifique pour récupérer de leurs blessure.

Les onze joueurs titulaires ont écopé de deux matchs de suspension tandis que le staff technique s'est vu infliger six matchs de suspension et 1000 dinars d'amende. Le président du club a écopé de quatre matchs de suspension tandis que le responsable, Salem Mhamedi, a écopé d'une suspension de 24 mois et d'une amende de 15 mille dinars. Pour revenir à ce qui a mis le feu aux poudres, les joueurs de la formation de Gafsa ont décidé de rejoindre les vestiaires pour protester contre les décisions de l'arbitre Sadok Selmi. En conséquence, le bureau fédéral a décidé d'accorder les points de la victoire de ce match à l'US Ben Guerdene sur le score de 2-0. Notons enfin que quatre membres du bureau fédéral de la FTF étaient absents à ladite réunion pour protester contre les conditions dans lesquelles a été prévue la réunion. Ces quatre membres fédéraux sont Mohamed Habib Mokdad, Bilel Foudhaili, Sinan Ben Saad et Hanene Slimi. Ils ont indiqué dans leur correspondance qu'ils ne voulaient pas que le président de la FTF Wadii Jarii soit l'un des décideurs dans cette affaire, étant l'un des anciens présidents de l'US Ben Guerdene !

