Algérie: Gaz - Signature d'un contrat entre l'Association Sonatrach-Pertamina-Talisman et Bonatti

"Nous sommes sûrs qu'avec Pertamina, Talisman et Sonatrach, ce sera le même esprit de coopération que nous avons avec le Groupe Sonatrach depuis plus de 20 ans", a-t-il avancé.

"Notre objectif est de passer, dans les années à venir, de 17.000 barils/jour à 30.000 barils/jour. On participe et on supporte totalement l'Association Sonatrach et Pertamina qui font un travail remarquable pour que cela se réalise dans les plus courts délais".

La réception et la mise en service de ce projet sont prévues en 2020.Selon le représentant du groupe Sonatrach, la réalisation de la phase 4 de développement du champ pétrolier MLN permettra d'augmenter le niveau de production en passant de 17.000 barils/jour actuellement à près de 30.000 barils/jour d'huile dans les conditions optimales d'exploitation et de sécurité.

L'objectif de ce projet est de faire croître les capacités de réinjection de gaz de 6,4 millions MMSm3/j à 7,8 Millions MMSm3/j, et ce, en mettant en place deux unités turbo-compressions, une unité de déshydratation de gaz, des ballons séparateurs et d'autres installations annexes, a précisé le même responsable.

Ce document a été signé par le directeur de la division Association de Sonatrach, M. Farid Djettou, le directeur général international exploration-production de Pertamina (Indonésie), M. Djoko Imanhardjo, le directeur général de Talisman (filiale de la firme espagnole Repsol), M. Didier Wolszczowski, et le directeur commercial Oil and Gaz de Bonatti (Italie), M. Mario Portapuglia.

- Un contrat ingénierie, de procurement et de construction a été signé lundi à Alger entre l'Association Sonatrach-Pertamina Algérie-Talisman et la société italienne Bonatti pour augmenter les capacités de réinjection de gaz au niveau du champ pétrolier de Menzel Ledjmet.

