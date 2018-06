Algérie: Lutte/Tournoi international de Bucarest - trois médailles dont 1 en or pour les Algériens

- La chorba mermez ou soupe d'orge est un mets traditionnel riche et incontournable sur les méïda de rupture… Plus »

Quinze athlètes (6 cadets, 7 juniors et 2 filles) ont pris part à ce stage sous la conduite des staffs techniques nationaux, composés des entraîneurs : Naanaa Abderrahmane, Hidaoui Ramdane, Zeghdane Meaasoud et Trouzine Hamid.

Les athlètes de la sélection algérienne de lutte (cadets) ont remporté trois médailles (1 or et 2 de bronze), lors du tournoi international Constantin Alexandru, organisé du 31 mai au 3 juin à Bucarest (Roumanie), a appris l'APS lundi de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA).

