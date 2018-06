Algérie: Le tweet de l'ambassadeur de l'UE, "aux antipodes" des attentes du MAE

- La chorba mermez ou soupe d'orge est un mets traditionnel riche et incontournable sur les méïda de rupture… Plus »

Il a souligné que "de surcroit, ce Tweet, au demeurant, aux antipodes des attentes de la partie algérienne, ne répond pas à l'objet de sa convocation laquelle a consisté à demander des clarifications au sujet du détournement par Mme Lefèvre des armoiries de l'UE et des moyens mis par celle-ci à la disposition des médias pour s'en prendre à l'Algérie, à ses symboles et à ses institutions, alors que ces moyens sont censés servir exclusivement à la couverture des activités des institutions européennes".

"Nous considérons que le Tweet de M. O'Rourke n'engage que sa personne et qu'à démarche officielle l'on est en droit de s'attendre à une réponse officielle conformément aux usages et à la pratique diplomatique consacrés", a-t-il affirmé.

"L'ambassadeur de l'Union européenne à Alger a été convoqué au ministère des Affaires étrangères, où il lui a été signifié l'indignation et la réprobation des autorités algériennes suite à l'utilisation des espaces et des moyens de l'UE à des fins de propagande et l'instrumentalisation de ses symboles pour attenter aux institutions de l'Etat algérien", a indiqué dans une déclaration à l'APS, Abdelaziz Benali Cherif.

