Angola: Le SME rapatrie 170 citoyens de la RDC pour séjour illégal

Mbanza Kongo — Cent soixante-dix citoyens de la République démocratique du Congo (RDC) ont été rapatriés le week-end dernier, par le Service de Migration et Etrangers (SME) dans la province de Zaire, pour séjour illégal dans le pays.

Ces étrangers sont entrés sur le territoire national par des voies clandestines, échappant au contrôle des gardes-frontières postés le long du périmètre frontalier, a indiqué lundi le troisième sous-chef de la Direction provinciale du SME, João Lourenço Júnior. Il a expliqué qu'ils avaient été interrogés et arrêtés la semaine dernière au poste frontalier de Luvo et dans la ville de Mbanza Kongo (siège provincial), dans le cadre des actions de contrôle et de surveillance des migrants en situation irrégulière. "Ces étrangers illégaux vivaient sur le territoire national sans papiers, violant ainsi ce qui est consacré par la loi 2/07 du 31 août et l'article 74", a indiqué la source.

Il a réitéré la nécessité pour la population résidant dans les zones frontalières de la région du Congo Central (RDC) de continuer à collaborer avec les autorités concernées, dénonçant les infracteurs. En ce qui concerne la situation le long de la frontière, le commandement provincial de Zaire de la Police nationale informe avoir été notifiés au cours des sept derniers jours, 69 infractions dont 62 d'immigration clandestine et sept de contrebande de carburant qui ont donné lieu à l'arrestation de 335 citoyens de la RDC et la saisie de cinq mille et cent litres de produits pétroliers. Quatre municipalités de la province de Zaire partagent la frontière avec la région du Congo Central, notamment Mbanza Kongo, Soyo, Cuimba et Nóqui.