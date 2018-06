Angola: Le pays pourrait former des officiers en Belgique

C'est un local où sont éternisées les personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Ecole Royale Militaire. Fondée le 7 septembre 1834, l'institution prépare des officiers de l'armée belge, des pays membres de l'Union européenne et même de l'Afrique. Avec le campus principal rénové en 2010, l'académie militaire a une capacité d'accueil d'environ 850 étudiants. À l'établissement, les cours sont dispensés en français, néerlandais et anglais. Pour ce lundi, l'agenda du Président de la République prévoit également une rencontre avec le roi Philippe, des entités de l'Union européenne, un dîner avec des hommes d'affaires et une rencontre avec la communauté angolaise. La visite en Belgique est la deuxième étape d'une tournée européenne qui a débuté en France.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.