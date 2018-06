Togo: Zeus Ajavon - "Le seul moyen pour la CEDEAO de pacifier le pays, c'est de l' « aider à aller à l'alternance »

« Le Togo est le seul pays qui n'accepte pas l'alternance. Il faut que la communauté internationale, notamment la CEDEAO s'organise pour que cela soit effectif dans notre pays également », c'est ce qu'a confié en ce début de semaine l'homme de droit, avocat et ancien président du CACIT et du CST (Collectif Sauvons le Togo) et professeur d'université.

Un de ses responsables, Me Atta Mensan Zeus Ajavon, malgré l'empêchement de leur conférence de presse la semaine dernière ne démord pas. Il reste intransigeant et juge que l'on ne peut espérer un retour de la paix au Togo qu'en cas d'alternance à la tête du pays.

En tout cas, avant même le prochain round du dialogue intertogolais, ils ont fait connaitre leur position et elle n'est pas du tout favorable pour le régime de Faure Gnassingbé mais bien pour le peuple togolais, du moins la partie de ce peuple qui est debout depuis le 19 Août 2017, réclamant le retour à la Constitution de 1992 et l'effectivité du droit de vote de la diaspora. Eux, ce sont les responsables de l'Association pour la promotion des droits de l'homme (APED).

Le Togo reste la seule curiosité dans la sous-région Ouest-africaine. Le peuple togolais, pour une seconde fois depuis le 19 août 2017, s'est soulevé et réclame une alternance au sommet de l'Etat. Et à en croire de nombreux observateurs de la scène politique, seule cette alternance peut résoudre la crise qui secoue le pays depuis bientôt 10 mois.

