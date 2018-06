Gabon: Journée citoyenne - Les jeunes du 5e arrondissement sur le terrain !

Plusieurs transporteurs refuseraient d'ailleurs d'accepter les clients qui vont dans la zone à cause de l'insécurité et l'état piteux des routes.

Désherber, peindre et ramasser les ordures, sont entre autres les actions menées par les différents jeunes leaders qui ont répondu présent à cet appel d'intérêt communautaire. Loin d'une manœuvre politique, ces jeunes qui sont dans plusieurs associations, et simples volontaires ont durant toute la matinée rénové le carrefour Kanté. Yannis Oboumba, porte-parole des participants a indiqué que « depuis le matin, nous avons d'abord désherbé pour éviter les reptiles. La deuxième phase a été la peinture sur les bancs publics, car c'est un lieu très fréquenté par les riverains. Et nous avons aussi prêté main-forte à nos "clandoman" afin de faciliter la circulation des personnes et des biens ».

