Sénégal/Egypte: Real Madrid - Sadio Mané ou Mohamed Salah ?

Ceci alors que c'était Mohamed Salah qui était cité sur les tablettes de la Maison après sa saison exceptionnelle. Mais la finale de Ligue des champions du Sénégalais, auteur d'un but et dans tous les bons coups aurait changé la donne. Dans tous les cas, il semble qu'un des joueurs pourrait bien quitter Liverpool. Et avec cette information, l'été devrait être mouvementé pour eux.

Dans le but d'anticiper de probables mouvements au sein de équipe depuis le départ surprise de Zinédine Zidane, le Real Madrid a coché le nom de Sadio Mané. C'est ce que révèle nos confrères de France Football. La publication hexagonale indique d'ailleurs que le technicien français avait donné son OK pour la transaction avant son départ.

