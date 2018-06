Togo: A quoi ressemble vraiment notre planète ?

The Globe Program est une initiative américaine scientifique qui propose aux étudiants et au grand public à travers le monde de participer à la collecte de données qui doivent permettre de contribuer à mieux comprendre le système terrestre et la problématique de l'environnement.

Le programme a été lancé en 1994 ; il est sponsorisé, notamment, par la NASA.

Lundi s'est ouvert à Lomé la réunion régionale du Globe Program en présence de l'ambassadeur américain au Togo, David Gilmour, et de 50 représentants en Afrique.

Le Togo a adhéré en début d'année au programme qui comprend 118 pays.

'La science et technologique sont les clés de l'économie du XXIe siècle. Pour que le Togo prospère, nous avons besoin de plus d'étudiants en science, technologie ingénierie et mathématique', a déclaré David Gilmour, en ouvrant les travaux.

A ce jour, près de 700.000 étudiants contribuent à enrichir la base de données. Leurs informations sont essentielles pour comprendre les évolutions du climat.

Dans ce cadre, la participation des étudiants togolais est évidemment la bienvenue.