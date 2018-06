Cote d'Ivoire: Procès de Gbagbo et Blé Goudé - La CPI a bouclé la présentation de preuve de Bensouda

Laurent Gbagbo et l'ancien leader des « jeunes patriotes », Blé Goudé sont accusés d'être co-auteurs indirects dans la commission de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010 qui a fait plus de 3000 morts.

La Cpi, selon la même décision, décide de « tenir une audience, le 10 septembre 2018 et plus si nécessaire, au cours de laquelle les parties et participants seront autorisés à illustrer ou compléter leurs observations écrites, ainsi que de répondre aux observations et à toute question que pourrait avoir la Chambre ».

Elle « ordonne aussi au Procureur et au RLV (ndlr: Représentant légal des victimes) de déposer, au plus tard le 27 août 2018, leurs réponses respectives, selon les mêmes modalités ».

La décision rendue publique le lundi « ordonne » aux avocats de la défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé « de déposer, au plus tard le 20 juillet 2018, leurs soumissions sur les questions pour lesquelles, à leur avis, les éléments de preuve présentés par le Procureur ne sont pas suffisants pour soutenir une condamnation ».

