Burkina Faso: Bagrépôle - La BAD satisfaite de l'utilisation de son financement

Une mission de la Banque africaine de développement (BAD), conduite par le représentant-résident de l'institution financière africaine au Burkina Faso, Yembiline Pascal, accompagné de quelques-uns de ses proches collaborateurs, a séjourné le mercredi 30 mai 2018 à Bagrépôle. L'objectif est de toucher du doigt l'avancement des travaux d'aménagements structurants et des 2194 ha financés par la BAD.

La Banque africaine de développement (BAD), intervient dans le Projet pôle de croissance de Bagré (PPCB), pour un financement de plus de 14 milliards de francs CFA. Ce montant est destiné à financer le projet d'aménagements structurants et de périmètres irrigués en Rive droite (RD) du Nakanbé, à l'aval du barrage de Bagré, d'une superficie de 2194 ha.

Accompagné du directeur général de Bagrépôle, Joseph Martin Kaboré qui avait à ses côtés tout son staff managérial, le représentant-résident de l'institution financière africaine au Burkina Faso, Yembiline Pascal, en compagnie de quelques-uns de ses proches collaborateurs, a débuté sa mission à Bagrépôle par la visite de la rizerie UDIRBA PLUS.

Ensuite, la mission de la BAD a été conduite au siège de la base-vie du Groupement COVEC Mali-Burkina/COGEB International SA, un groupement burkinabè et malien chargé de l'exécution des travaux du projet de l'aménagement des 2194 ha sur la rive droite du Nakanbé, financé par la BAD. A ce niveau, la consistance des travaux, le terrassement et le génie civil ont été présentés au représentant-résident de la BAD, Yembiline Pascal, par les techniciens des deux groupements.

Yembiline Pascal a été ensuite conduit sur le chantier où il a pu constater l'évolution des travaux. Il a visité successivement le réservoir-tampon, les canaux de conduite d'eau en construction et la zone réservée au secteur paysannat en aménagement. «Cette visite m'a permis de voir des travaux très avancés et en phase avec les délais de foi à la consommation du temps, à la consommation des ressources. J'ai vu que les travaux sont très avancés sur le terrain, en phase avec les délais et à la fois la consommation du temps. Des ouvrages d'irrigation, d'un périmètre de plus de 2000 ha, qui sont des ouvrages structurants qui permettront à l'agriculture de dépendre plus des conditions climatiques souvent aléatoires, mais de maîtriser l'eau qui est indispensable à la production agricole. C'est bien de rester au bureau lire les rapports, mais c'est encore mieux de venir constater de ses propres yeux l'état d'évaluation car, ça permet de mieux comprendre les choses», a déclaré Yembiline Pascal, à l'issue de la visite du chantier.

La mission de la BAD s'est déportée sur le site de réinsertion des Personnes affectées par le projet (PAP) à Guirmogo. Là également, Yembiline Pascal a été épaté par la qualité des habitats en dur nouvellement construits, l'école à 6 classes construite sur le site de réinsertion et le moulin à grain, financés par la BAD, avant de s'entretenir avec ces PAP.

Un entretien direct qui a permis aux PAP d'exposer à M. Yembiline et aux responsables de Bagrépôle, un certain nombre de préoccupations. Elles se résument entre autres : au risque d'inondation au niveau du site, le manque d'assainissement, de latrines, de lieu de culte, de cimetière, l'état défectueux du CSPS, etc.

Le représentant de la BAD a précisé que l'objectif du projet est que chaque personne démunie qui bénéficiera de terre sur le site, puisse voir son revenu augmenté, sa production atteindre des quantités qui lui permettront de vivre décemment de son travail, et un risque climatique réduit. Yembiline Pascal a rassuré que des terres aménagées dans des conditions directement utilisables seront très prochainement mises à la disposition des exploitants estimés à plus de 13 000. Le séjour de Yembiline Pascal a pris fin par la visite du barrage et de la centrale hydroélectrique de Bagré.