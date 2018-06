Afrique: La candidature du Maroc officiellement retenue

Le Maroc, qui avait présenté quatre fois sa candidature pour l'organisation du Mondial (1994, 1998, 2006 et 2010) espère être le second pays du continent africain, après l'Afrique du Sud en 2010, à accueillir cet événement planétaire.

L'aspect technique de ce mode adopte un système de notation pour évaluer et attribuer un score à chacun des neuf critères retenus (infrastructures, revenus, etc).

L'offre marocaine a été validée par le groupe de travail ad hoc de la Fifa au même titre que celle du trio nord-américain, Etats-Unis, Canada et Mexique, «après une évaluation approfondie des cahiers des charges respectifs et des visites des associations membres concernées», a souligné l'instance internationale dans un communiqué.

