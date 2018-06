Burkina Faso: Plan quinquennal - 800 milliards de F CFA prévus pour financer les projets

Un séminaire gouvernemental s'est tenu le lundi 4 juin 2018, à Ouagadougou, sous la présidence du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Il s'est agi pour les membres du gouvernement d'examiner la vision 2040 de la politique de décentralisation, sa stratégie décennale et son plan quinquennal.

De l'avis du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, son gouvernement est résolument déterminé à poursuivre et à approfondir la politique de décentralisation au profit du bien-être des populations locales. Pour une meilleure appropriation de la vision 2040 de la politique de décentralisation, de sa stratégie décennale et de son plan quinquennal, les membres du gouvernement se sont réunis en séminaire, le lundi 4 juin 2018, à Ouagadougou.

Au cours de cette séance de travail présidée par le Premier ministre, ils ont passé en revue les différentes préoccupations inhérentes à l'opérationnalisation du plan quinquennal de décentralisation. « Le plan quinquennal accompagne la stratégie décennale. Nous allons le financer à plus de 800 milliards de F CFA et il vise à opérationnaliser nos communes et nos collectivités territoriales.

Il s'agit de leur donner les moyens humains et financiers pour accomplir leur mission qui est le bien-être des populations locales », a indiqué Paul Kaba Thiéba, à l'issue des travaux.

Sur les 800 milliards de F CFA prévus, a-t-il expliqué, 55% seront financés par les Partenaires techniques et financiers (PTF) et les 45% seront assurés par le budget de l'Etat sur la base de la contribution qu'il apporte aux collectivités territoriales.

A l'entendre, la question est de savoir comment trouver les 55% pour boucler le schéma de financement. « Après nos échanges, nous avons convenu que le ministre en charge des finances discutera avec son collègue de l'administration territoriale et la coordination du Premier ministère pour voir dans quelle mesure on peut organiser une table ronde pour exposer notre vision et les projets prévus dans l'opérationnalisation du plan quinquennal. Cela, de façon à ce que les PTF contribuent de manière organisée », a-t-il relevé.

Selon lui, la stratégie décennale vise essentiellement à définir les moyens par lesquels la politique de décentralisation pourra être effective.

Elle concerne plusieurs volets qui se rapportent aux questions de gouvernance, de gestion des ressources et d'assainissement... « La stratégie définit les grands axes de la politique et le plan quinquennal va cibler les objectifs les plus prioritaires sur une période de cinq ans.

L'essentiel est qu'on ne se disperse pas dans la mise en œuvre des projets », a souligné le chef du gouvernement. Pourquoi les collectivités éprouvent-elles toujours des difficultés à financer leurs plans communaux de développement ?

« C'est une préoccupation constante des collectivités territoriales que de chercher à obtenir le maximum de financements pour mettre en œuvre les initiatives du développement.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES, j'ai donné instruction à tous les ministères sectoriels de faire en sorte que tous les engagements que nous avons pris vis-à-vis des collectivités territoriales soient respectés », a répondu le Premier ministre.