Burkina Faso: Clôture de la session parlementaire - Sakandé en défenseur des plus démunis

L'Assemblée nationale a clos sa première session de l'année 2018 dite session des lois, le lundi 4 juin 2018 à Ouagadougou. Au cours de cette session, les députés ont voté 27 nouvelles lois dont une loi organique, 12 lois portant ratifications d'ordonnances et deux résolutions.

Ouverte le 7 mars 2018, la première session de l'Assemblée nationale de l'année dite session des lois a été clôturée le lundi 4 juin 2018 à Ouagadougou en présence du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba ainsi que d'autres membres du gouvernement, des présidents d'institutions et des diplomates de pays amis.

Dans un discours de plus d'une démi-heure, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a dressé le bilan de cette session et fait le tour de l'actualité qui a marqué le pays des Hommes intègres pendant ces six derniers mois.

Pour le président Sakandé, cette session a été la plus féconde en termes de vote de lois depuis le début de la 7e législature. Pendant ces trois mois de travaux, les députés ont voté 27 nouvelles lois dont une loi organique, 12 lois portant ratifications d'ordonnances et deux résolutions, a indiqué le président de l'Assemblée nationale.

Au nombre de ces lois qui sont venues enrichir l'arsenal juridique du Burkina Faso, le président a cité, entre autres, celle portant expropriation pour cause d'utilité publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d'utilité publique ou d'intérêt général, la loi portant règlementation générale du renseignement au Burkina Faso, celle portant Code pénal et la loi portant statut de la police nationale.

Outre le vote des lois, qui fait partie des trois fonctions du député, cette première session a été marquée par le discours du Premier ministre sur la situation de la nation, le jeudi 12 avril 2018. A entendre le président Sakandé, cet exercice constitutionnel a permis au chef du gouvernement de passer au scanner la santé de la nation burkinabè dans tous les secteurs.

S'il a salué cet exposé de Paul Kaba Thiéba, le président de l'Assemblée nationale a reconnu qu'il y a nécessité de revoir le format de l'exercice pour garder sa solennité et sa finalité. C'est pourquoi il a proposé que les experts des deux institutions réfléchissent en vue de proposer un nouveau format au discours sur la situation de la nation aux autorités compétentes.

Désamorcer la crise sociale

Cette session a été marquée aussi par la restitution des travaux du panel de haut niveau sur la gouvernance des ressources minières au Burkina Faso qui est une suite de l'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières réalisée en 2016.

Tirant les leçons des conclusions du rapport du panel présenté aux députés le 29 mai 2018, le président de l'Assemblée nationale a invité les différents acteurs à travailler à la création d'un fonds spécial d'appui à l'éducation et à la santé, financé par les contributions des sociétés minières, les opérateurs de téléphonies mobiles et les grandes sociétés d'Etat, la création d'une usine d'affinage de l'or produit dans la sous-région et le renforcement de la transparence sur les activités minières menées sur le territoire burkinabè.

Au cours de ces trois mois de travaux, a poursuivi Alassane Bala Sakandé, la diplomatie parlementaire a été active sur le plan international. Il a, en outre, fait le bilan de sa gestion qu'il a qualifiée de transparente et marquée par sa volonté d'être au service du peuple et surtout des plus démunis.

«C'est pourquoi je multiplierai mes contacts avec les Burkinabè de toutes les localités, particulièrement les oubliés de l'Etat central. Oui, je me tiendrai aux côtés des plus démunis sans distinction d'appartenance politique.

Oui, en plus des missions traditionnelles du député, je ne cesserai d'aller chercher, partout où il le faut, l'appui nécessaire au bien-être de nos populations, en particulier les plus démunis», a affirmé Alassane Bala Sakandé.

Il a salué les efforts du gouvernement qui ont permis de maintenir le taux de croissance de l'ordre de 6,7% malgré les conditions défavorables et la décision de l'exécutif de pallier le déficit céréalier en disponibilisant 95 000 tonnes de vivres à prix social dans les provinces déficitaires.

«C'est pourquoi il faut féliciter et encourager le gouvernement qui s'attache, avec esprit de suite et de responsabilité, à la mise en œuvre du PNDES et des réformes sociales et institutionnelles nécessaires à la consolidation de la démocratie et du progrès économique», a soutenu le président Sakandé. Pour lui, le gouvernement fait aussi de gros efforts dans la lutte contre le terrorisme qui endeuille des familles aussi bien dans la partie nord du pays que dans la capitale.

Il a déploré la fronde sociale qui paralyse l'administration publique et a invité les deux parties, l'Etat et les syndicats, à privilégier le dialogue social pour désamorcer la crise.