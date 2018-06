Guinée: Le Premier ministre Fofana rend visite au chef de l'opposition

Le leader du parti de Rassemblement pour la Renaissance et du Développement (RRD) a profité de sa page… Plus »

Selon lui, si l'opposition descend dans la rue pour réclamer ses droits c'est par ce qu'elle n'a pas trouvé d'interlocuteurs crédibles. « La manifestation de rue ce n'est pas notre premier choix, j'ai invité mon ami à faire en sorte que la confiance soit restaurée et la restauration de la confiance suppose le respect des contrats et de la parole donnée. » Les deux parties se sont quittées dans une ambiance bon enfant.

Accompagnée des ministres de la Défense Mohamed Diané et de l'Administration du territoire Bouréma Condé, la délégation du Premier ministre Kassory Fofana a porté un message au chef de l'opposition et aux partis politiques alliés. « Le message livré à monsieur le président de l'UNFD (Union des forces démocratiques de Guinée, principal parti de l'opposition), est le message d'invitation de la part de son grand frère, le professeur Alpha Condé à la poursuite du dialogue social, à faire l'économie des morts... »

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.