Dakar — Le ministre de l’Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, est nommé vice-président du Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) pour une période initiale de deux ans à l'issue d'un processus "ouvert, compétitif et transparent", a appris l'APS, lundi.

"Le ministre sénégalais qui devient la première personnalité à occuper ce poste a été officiellement nommé par le Conseil d'administration du GPE lors de sa réunion du 30 mai" à Washington, aux États unis, rapporte un communiqué.

"La nomination du ministre par le Conseil d'administration du GPE marque la reconnaissance de sa réussite notable dans l'amélioration du système éducatif du Sénégal, de son leadership mondial en faveur du droit à l'éducation de tous les enfants, ainsi que de son extraordinaire soutien au GPE au cours des dernières années", selon la même source.

Le texte ajoute qu'"en tant que vice-président, Serigne Mbaye Thiam fera bénéficier le GPE de son leadership et assistera la Présidente dans la gestion des affaires du Conseil d'administration".

Dans des propos rapportés dans le communiqué, Julia Gillard, Présidente du GPE et ex-Premier ministre d'Australie, a déclaré : "Je suis ravie d'accueillir le ministre Thiam comme vice-président du Partenariat mondial pour l'éducation".

Elle ajoute : "Serigne Mbaye Thiam est un leader dans le monde de l'éducation hautement écouté et respecté en Afrique et au-delà. Nous connaissons sa participation engagée et extrêmement précieuse au Conseil d'administration du GPE ces dernières années, et je me réjouis de collaborer avec lui dans ce rôle important".

Serigne Mbaye Thiam a été membre du Conseil d'administration du GPE, représentant la Circonscription Afrique 2 comprenant 18 pays francophones entre janvier 2013 et décembre 2014, et président du Comité de gouvernance, d'éthique, des risques et du financement entre février 2014 et décembre 2015

"Lors de mes engagements précédents auprès du Conseil du GPE et dans mes responsabilités ministérielles au Sénégal, j'ai eu l'occasion de respecter et d'admirer l'action du GPE et son impact sur la vie de millions d'enfants dans le monde", a déclaré Serigne Mbaye Thiam.

"Je suis honoré d'accepter ce rôle obtenu grâce à la confiance du Président Macky Sall et je me réjouis de ma future collaboration avec Julia Gillard et Alice Albright pour soutenir l'importante mission du GPE", a-t-il ajouté

Aux côtés de la Présidente du Conseil et de la directrice générale, M. Thiam sera un représentant de premier ordre du GPE lors des événements de haut niveau, ainsi que dans les relations avec les chefs politiques et les leaders internationaux du développement.

Il contribuera à la gestion des affaires de gouvernance du GPE et remplira la fonction de conseiller et confident auprès de la Présidente et de la directrice générale.

Alice Albright, Directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation, se réjouit "d'avoir le privilège de travailler à nouveau en étroite collaboration avec le ministre Thiam".

Le ministre sénégalais "a largement contribué au succès de la Conférence de financement du GPE à Dakar en février"', a dit Mme Albright, relevant que "des millions d'enfants dans le monde peuvent à présent bénéficier de l'énergie et de l'engagement qu'il a su déployer au service du système éducatif du Sénégal".