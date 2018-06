Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Un accord politique sur la nomination du PM

Apaisement. Il pense, en outre, qu'« avec le nouveau PM on va s'acheminer vers l'apaisement. Il a été choisi parmi de nombreux candidats ». Il a déclaré aussi que des tractations entre toutes les parties prenantes ont été entreprises. A propos toujours du Premier ministre, le chef de l'Etat a déclaré : « C'est un homme de qualité, et qui possède de solides expériences... ». Il a aussi invité tous les dirigeants politiques à respecter l'accord qui est mis en œuvre, pour l'intérêt supérieur de la Nation.

Iavoloha a été le cadre de deux événements, hier. Dans la matinée, plus précisément à 11h30, le Premier ministre Mahafaly Olivier Solonandrasana a présenté sa démission au chef de l'Etat. Une cérémonie qui a tout juste duré trois minutes. L'après-midi, la déclaration a été prévue à 15h, mais finalement elle n'a eu lieu qu'à 16h 45. Cette seconde cérémonie a été marquée notamment par la nomination de ce qui devrait être le Premier ministre de consensus, en la personne de Ntsay Christian, par le Président de la République (lire article par ailleurs). Lors de son discours, le chef de l'Etat a parlé « d'un accord politique sur la nomination du Premier ministre». Et lui d'enchaîner qu'« il est parfaitement possible d'aboutir à une entente, lorsqu'on fait taire les ambitions ».

