Seychelles: La saison des œufs orange s'ouvre

C'est la période de l'année où la délicatesse de la nation insulaire, les œufs d'oiseaux, entre en saison. Les œufs de sterne fuligineuse sont disponibles sur le marché depuis que la Seychelles Islands Development Company (IDC) ait apporté le premier convoi vendredi.

L'entreprise apportera environ 3 800 cartons que nous vendrons aux personnes qui ont précommandé les œufs. Michael Payet, directeur des relations publiques et des communications de l'IDC, a déclaré mercredi aux journalistes que cette année, les œufs seront vendus dans deux types de cartons de différentes tailles.

"Il y aura des petits cartons de trois plateaux de 90 œufs et des plus grands de six plateaux de 180 œufs. Ceux-ci seront vendus aux commerçants ainsi qu'aux particuliers et aux entreprises qui ont passé leurs commandes pour les œufs depuis le mois d'avril. La petite boîte est vendue au prix de 35 $ (SCR475) tandis que la plus grande boîte est vendue à 67 $ (SCR900). "

M. Payet a expliqué que la compagnie "n'a aucun contrôle sur le prix que les œufs seront vendus après avoir été achetés à IDC".

La Island Development Company collecte les œufs d'oiseaux sur l'île Desnoeuf, située à plus de 200 kilomètres au sud-ouest de Mahé, l'île principale des Seychelles. La collecte d'IDC est effectuée tous les deux ans dans le but d'entreprendre la récolte de manière durable.

Communément appelé «dizef zwazo» dans la langue maternelle créole, l'œuf moucheté a un jaune orange vif, comparé à d'autres œufs avec des jaunes qui sont généralement de couleur jaune. C'est un mets délicat qui peut être cuisiné en omelette, cuit dur et mangé avec une pincée de sel ou préparé en salade.

L'oeuf moucheté a un jaune orange vif, comparé à d'autres œufs avec des jaunes qui sont habituellement de couleur jaune. (Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

M. Payet a déclaré que cette année, la demande pour les œufs était plus que ce qu'ils pouvaient fournir. "Les demandes d'oeufs d'oiseaux sont équivalentes à environ 5 300 cartons, dépassant notre objectif de 3 800.

Nous faisons de notre mieux pour satisfaire tout le monde, mais dans certains cas, les gens qui ont commandé deux ou trois cartons peuvent se retrouver avec un seul carton afin de s'assurer que nous sommes équitables vis-à-vis de tout le monde. "

Cependant, le deuxième fournisseur des œufs - Bird Island - devrait apporter son premier envoi après le 10 juin. Michel Rosette a dit à la SNA qu'ils n'avaient aucune idée du nombre de cartons qu'ils ramasseraient cette année, car les oiseaux tardaient à pondre leurs œufs.

«Mais nous avions commencé à préparer la délimitation de la réserve pour la saison, à transporter des plateaux et des boîtes sur l'île, préparer la salle d' air climatisé et mobilisé le personnel pour cueillir et emballer les œufs», explique M. Rosette.

Bird Island - l'île la plus au nord des Seychelles - un groupe de 115 îles dans l'ouest de l'Océan Indien, se situe à 100 km de Mahé. Elle reçoit des milliers d'oiseaux qui viennent sur l'île pour pondre leurs œufs. L'île recueille les œufs sur une base annuelle.

Bird Island vend les œufs à un prix de gros de 70 $ (950 SCR) par carton pour 180 œufs à des particuliers qui les vendent ensuite au détail.

Sur les deux îles, la récolte des œufs d'oiseaux est surveillée de près par le personnel du ministère de l'Énergie, de l'Environnement et du Changement climatique, la collecte étant réglementée par la «Loi sur les œufs d'oiseaux».

Les agents surveillent la récolte afin de s'assurer que les sections classifiées en tant que réserve des deux îles soient respectées. Des données sur le nombre d'œufs collectées chaque année sont également conservées. La collection ne devrait pas dépasser la fin du mois de juillet.

Les agents de l'environnement recueillent également des données sur les colonies d'oiseaux qui viennent sur l'île dans le cadre des efforts déployés par le ministère pour assurer la viabilité à long terme du processus de récolte des œufs d'oiseaux.