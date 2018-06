Maroc: La Grande-Bretagne souhaite booster ses échanges commerciaux avec le Maroc après le Brexit

"Cette visite fait partie d'une série de visites officielles et d'évènements qui démontrent la volonté du Royaume-Uni d'avoir une présence commerciale plus forte dans le pays", lit-on dans un communiqué du ministère du Commerce international.

Ce point de presse intervient dans le cadre d'une visite de travail de trois jours de M. Stuart au Maroc en vue d'explorer de nouvelles opportunités d'investissements et d'échanges commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Au cours de sa rencontre avec le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, le ministre britannique a salué l'intérêt porté par le Maroc pour la langue et la culture anglaises en prévoyant des accords visant la généralisation de programmes d'enseignement de la langue de Shakespeare à tous les niveaux scolaires, notamment l'enseignement supérieur.

Au cours de sa rencontre avec le ministre de l'Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération financière entre la place boursière de Londres et la Bourse de Casablanca, en vue de promouvoir les investissements entre les deux pays, a rapporté M. Stuart.

Il a, à cet égard, fait part de la volonté du Royaume-Uni d'avoir une présence commerciale "plus forte" au Maroc, tout en se félicitant de la présence d'entreprises britanniques dans les secteurs financier, logistique et aérospatiale.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.