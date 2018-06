Maroc: Un officier fuit les camps de Tindouf

Se sentant menacée par les divergences qui la secouent et les risques grandissants de sédition qui la gangrènent à l'intérieur des camps, la direction du Polisario serait prête à «pardonner» à Mohamed Abdelouaheb Hassana sa fuite en échange de son retour dans les camps et ce pour éviter que son exemple n'alimente de nouvelles fuites dans les rangs d'une jeunesse déprimée par une vie sans lendemain dans le désert algérien. Pour ce faire, les compagnons de Ghali auraient sollicité l'intervention des membres de la famille du jeune officier pour lui transmettre l'offre.

