Tunisie: Un hommage national rendu au Kef

Dès l'entrée de la cité, Le Kef vous accueille par des expositions polyvalentes, d'arts plastiques et de produits d'artisanat, des djellabas confectionnées avec l'étoffe du sefsari, des foulards en hayek, des kilims en pure laine, de la poterie en terre. Un long stand est réservé à l'art culinaire ; «Rafissa arbi», «Zrir arbi », «Laklouka», «Rafisset rouz» et du célèbre «Borzguène» se proposent pour le plaisir de l'œil et du palais. Des panneaux se déploient tout le long du hall de l'entrée racontant l'histoire de la ville, des posters présentant de vieux bijoux en argent spécifiques à la région. Un portrait de la grande Saliha trône en bonne place.

Evénement fédérateur

La musique fuse de partout, des jeunes en costume d'apparat dansent déjà. Le délégué de la culture de la ville du Kef, Sami Nasri, nous explique que Le Kef, riche de son patrimoine et sa culture s'exprime ce soir à travers plusieurs dimensions ; par la profondeur de l'héritage dont peut se prévaloir la ville, par les différentes expressions matérielle et immatérielle, et à travers l'histoire racontée par les canaux géologique, culturel, historique. «Nous avons tenu, a-t-il ajouté, à ce que la ville du Kef se présente à travers tous les supports artistiques, le théâtre, la musique, les arts plastiques, les contes en rendant hommage à un héritage qui fait partie de son identité. Tout en faisant en sorte que la dimension spectacle soit également présente».

Des animations de chant, de danse meublaient une grande partie de la cité illuminée de toutes parts. Une poétesse Amal Rejab, Keffoise et fière de l'être, portant une tenue traditionnelle était présente devant son stand qui présente quelques-uns de ses recueils de poèmes ; «l'acte d'écrire est un acte révolutionnaire pour la femme, estime l'enseignante d'arabe qui publie ses livres à son compte, et, ajoute-t-elle philosophe, une femme libre est une femme capable de se sacrifier».

La richesse et la variété de ce patrimoine culturel qui se décline à travers à l'art populaire sont parfois remises au goût du jour. Un DJ avec un groupe de jeunes dansent sur les rythmes entraînants comme le font en face, d'autres jeunes filles habillées de «Melya» sur des rythmes locaux.

Evénement fédérateur. Près de 300 participants vivant au Kef ou ailleurs étaient présents à travers leurs créations. La nuit du Kef à l'instar de toutes celles qui ont précédé et celle qui va venir, Kairouan 9 juin, sont importantes à plus d'un titre. Elles réhabilitent l'individu avec sa ville ainsi qu'avec son identité régionale, avec sa culture locale, mais aussi avec son pays, par le biais de cet hommage nationalement rendu à sa région.