Tunisie: Khénissi et Machani, bientôt opérationnels !

Ce qui est sûr, c'est que l'ancien entraîneur de l'équipe, Faouzi Benzarti, utilisait les mêmes joueurs-cadres et ne tournait pas suffisamment son effectif dans la perspective de ménager les titulaires.

Benzarti est connu aussi pour ses entraînements à la charge physique assez importante et, partout où il est passé, bon nombre de ses joueurs avaient du mal à suivre le rythme et se sont blessés en cours de route.

Cela pour dire que Khaled Ben Yahia, qui a pris le train en marche faisant avec les moyens du bord, a devant lui un mois et demi pour préparer ses joueurs au prochain exercice bien que sa mission s'annonce particulièrement délicate : ses collaborateurs et lui-même ne disposent que de six semaines pour faire la préparation d'intersaison. Trop peu, mais c'est la contrainte liée à la participation de l'équipe à la Ligue des champions.

Entre salle de musculation et tours de piste

D'ici peu, le groupe prendra forme. En effet, sur les 18 joueurs présents vendredi dernier à la reprise des entraînements, trois se sont contentés de faire des tours de piste, à savoir Iheb Mbarki, Haïthem Jouini et Montassar Talbi qui poursuivent chacun un programme de rééducation spécifique.

Quant à Yassine Khénissi et Ali Machani, ils se sont entraînés dans la salle de musculation, en attendant le feu vert du médecin de l'équipe, Dr Yassine Ben Ahmed, pour réintégrer le groupe.

Rappelons que Yassine Khénissi doit passer une IRM de contrôle pour savoir quand est-ce qu'il sera opérationnel de nouveau !

Toutefois, le joueur ratera le Mondial de Russie à cause de sa blessure. Moez Ben Chérifia et Khalil Chammam n'iront pas non plus à la Coupe du monde, n'étant pas retenus dans la liste des 23.

De surcroît, Chammam comme Ben Chérifia ont besoin d'un soutien moral et psychologique. Ne pas figurer dans la liste des 23 du Mondial est décevant pour un joueur confirmé. Cela fait toujours un pincement dans le cœur, et ces deux joueurs ont besoin d'être pris en charge mentalement pour reprendre le travail et se concentrer sur leur prochain objectif, la Ligue des champions.