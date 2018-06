Tunisie: «Après-moi,... » de Naoufel Azara

interview

Est-ce la peur ? La lâcheté ? L'irresponsabilité ? La stupidité ?

Ce geste fatidique ne peut être justifié que par un égoïsme, une absence de conscience citoyenne, bien explicités par le dicton : «Après-moi,... le déluge !».

Les observateurs de notre société d'aujourd'hui s'aperçoivent rapidement qui en sont les incendiaires ! Ceux-là mêmes qui détruisent notre vie ; notre Cité, qui façonnent la désolation et qui, en leurs mains, détiennent tous les outils.

Le texte de Max Frisch est intemporel et enjambe le pays -- la Suisse alémanique -- et les circonstances de l'écriture de la pièce «Monsieur Bonhomme et les incendiaires» en 1953.

Comme le dit Taoufik jebali dans le texte de présentation de cette œuvre : ce texte est d'une actualité sans détours car il s'applique sur toutes les sociétés et tous les pouvoirs, en soustraction de toute dimension individuelle pour une mise à nu d'une cruelle réalité : tous les pouvoirs sont pervers, s'appuyant sur les violences et la criminalité, créant des stratégies diverses pour fabriquer les auteurs de ces criminalités, les protégeant et les abritant pour mener leurs desseins à bout.

Mais ces pouvoirs-là, oublient ou feignent d'oublier que, un jour proche, ils seraient eux-mêmes les victimes de leurs propres desseins et, qu'un jour, leur immunité ne serait plus évidente. Comme ils le pensent !

Pour les amateurs du 4e art, les représentations auront lieu ce soir et demain à El Teatro.