Ile Maurice: En un jour, quatre morts sur nos routes

La famille Beelur est dans tous ses états. Un des leurs, Divya Ramdhony-Beelur n'a plus donné signe de vie… Plus »

Plus tôt hier, un autre accident s'est produit à Bell-Village. La victime, un habitant New Grove, se trouvait à Port-Louis pour aller acheter des équipements pour sa pâtisserie, qu'elle comptait ouvrir après l'Eid.

Les deux jeunes étaient des habitants de Terre-Rouge et de Plaine-Verte. Ils étaient étudiants à l'université de Maurice. Une autopsie sera pratiquée à l'hôpital Victoria, Candos, pour déterminer les causes exactes du décès. Quant au chauffeur de l'autobus, âgé de 52 ans, il a pris la fuite et a ensuite été rattrapé par la police. Le quinquagénaire a été placé en détention. Une charge provisoire d'homicide involontaire pourrait être portée contre lui.

Le compteur continue à s'affoler. Un mort tous les deux jours sur la route. Les drames survenus le lundi 4 juin confirment ces statistiques. Trois accidents ont coûté la vie à trois jeunes et un sexagénaire, hier. Ceux-ci se sont produits à Bell-Village, Ste-Croix et St-Pierre respectivement.

