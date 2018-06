Burkina Faso: Liqueur de Mung bean - Une marque de Soungalo Koné qui séduit le Larlé Naaba

Le promoteur du Mung Bean, le Larlé Naaba Tigré a effectué, le 29 mai 2018 à Banfora, une visite de courtoisie chez Soungalo Koné, un innovateur. Celui qui a la paternité du bandji stabilisé et biens d'autres boissons à composantes de produits locaux, vient de réussir un autre exploit, celui de fabriquer une liqueur baptisée « Tigré », à base essentiellement de Mung bean.

En plus du pain au Mung bean, des biscuits, du couscous, des pâtes alimentaires, des crudités, du tô, du déguê, tous à base de cette légumineuse, les Burkinabè, ou du moins les amateurs de boissons fortes peuvent désormais savourer la liqueur « Tigré ». Une trouvaille de Soungalo Koné, cet innovateur, fils de Banfora et créateur de Bomba Techno. M. Koné a reçu, le 29 mai dernier, la visite du Larlé Naaba Tigré, promoteur du Mung bean.

Ce dernier était entouré, à l'occasion, par une forte délégation de Bobo-Dioulasso, avec à sa tête le maire de cette commune, Bourahima Sanou et le maire de l'arrondissement n°4, Ladji Bakoné Millogo. « Je suis venu saluer votre sens du patriotisme, votre engagement pour le développement du Burkina Faso à partir des produits locaux, et votre sens imprimé de la nutrition des Burkinabè et des citoyens du monde», a confié d'entrée de jeu, le Larlé Naaba.

Très enchanté par ces propos, l'hôte des lieux, Soungalo Koné ne s'est pas fait prier pour montrer sa dernière trouvaille, à savoir, la liqueur « Tigré », fabriquée entièrement à base de Mung bean. « J'ai reçu du Larlé Naaba, il y a seulement trois semaines, une dotation de Mung bean, et vu ses vertus nutritionnelles, je n'ai pas hésité à m'engager dans des possibilités de production », a-t-il laissé entendre.

Et d'ajouter que c'est en reconnaissance des actions du généreux donateur, de son engagement dans la lutte contre la faim et la pauvreté au Burkina Faso et surtout, de lui avoir offert cette opportunité, que Soungalo Koné a baptisé cette liqueur du nom de « Tigré ».

Très décontracté, l'innovateur (il s'en réclame) a soutenu avec forces détails, que ladite liqueur renferme pratiquement 80 à 90% des vertus nutritionnelles contenues dans le Mung bean. Soungalo Koné n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il projette, dans les semaines à venir, de produire du Malta (boisson non alcoolisé) à base de Mung bean. Visiblement émerveillé par ce résultat obtenu en trois semaines par son hôte, le Larlé Naaba Tigré a dit être très touché par cette découverte.

Aussi, a-t-il vanté les mérites de Soungalo Koné qu'il a qualifié de « chercheur atypique qui a des résultats ». C'est en cela qu'il a exhorté les autres chercheurs et les autorités à prendre conscience des avantages du Mung bean, parce que de son avis, si cette légumineuse a pu sauver l'Inde et la Chine de la pauvreté, le Burkina Faso ne doit pas être en reste.

Pour lui, le Mung bean offre à notre pays une chance, non seulement de lutter contre la faim et la pauvreté, mais aussi, il présente d'immenses opportunités en terme commercial. Le promoteur du Mung bean reste convaincu que pour se développer, le Burkina Faso doit avoir quelque chose à vendre dans le commerce mondial.

Cette vision est également partagée par Soungalo Koné qui a qualifié à son tour le Naaba Tigré de « développeur », parce qu'il est un « Naaba » qui pense d'abord à la population, surtout aux plus petits.